Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Temmuz ayındaki zam düzenlemesinin ardından milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş farkı ödemelerine ilişkin takvimi duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre fark ödemeleri bu hafta içinde tamamlanacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, en düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında oluşan aylık fark ödemelerinin, 7 Ağustos 2026 tarihinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Ödemeler 7 Ağustos'ta Hesaplara Yatacak

Yapılan düzenleme doğrultusunda en düşük emekli aylığı alt sınırı yeniden belirlenmişti. Temmuz ayı ödeme döneminde oluşan farklar, duyurulan takvim kapsamında 7 Ağustos Cuma günü itibarıyla emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına yatırılacak.