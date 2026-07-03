Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Başkan Kasap, milyonların sevgisini kazanan usta oyuncunun sanatıyla hafızalarda yaşamayı sürdüreceğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Sunal'ın Türk sinemasındaki eşsiz yerine dikkat çeken Kasap, sanatçının yalnızca canlandırdığı karakterlerle değil, topluma verdiği mesajlarla da unutulmaz bir miras bıraktığını belirtti.

"Eserleriyle daima yaşayacak"

Başkan Özer Kasap mesajında, "Türk sinemasının unutulmaz ismi, güldürürken düşündüren büyük usta Kemal Sunal'ı vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Sanatı, bıraktığı eşsiz eserler ve gönüllerde edindiği yerle daima yaşamaya devam edecek. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Sanat mirasına vurgu

Kasap'ın paylaşımı, Kemal Sunal'ın Türk sinemasına kazandırdığı unutulmaz filmleri ve nesiller boyu süren etkisini bir kez daha gündeme taşıdı. Mizahı toplumsal eleştiriyle buluşturan oyunculuğuyla hafızalara kazınan Kemal Sunal, vefatının üzerinden geçen yıllara rağmen izleyicilerin gönlündeki yerini korumaya devam ediyor.

Kemal Sunal Kimdir?

Kemal Sunal, Türk sinemasının en sevilen ve en etkili oyuncularından biridir. Mizahı toplumsal eleştiriyle harmanlayan oyunculuğu sayesinde milyonların gönlünde taht kurmuş, özellikle canlandırdığı saf, dürüst ve iyi niyetli karakterlerle hafızalara kazınmıştır.

Sinema kariyeri

Kemal Sunal, 1970'li yıllarda Yeşilçam'ın en parlak yıldızlarından biri haline geldi. Özellikle "Şaban" karakteriyle büyük ün kazandı. Oynadığı filmlerde adaletsizlik, yoksulluk, bürokrasi ve toplumsal eşitsizlik gibi konuları mizahi bir dille ele aldı.

En bilinen filmlerinden bazıları şunlardır: