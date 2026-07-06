Başkan Kasap, Yukarı Sanayi Marangozlar Sitesi mevkisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları sahada takip etti.

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Kasap, daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Beypazarı hedefi doğrultusunda çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Belediye ekiplerinin özverili çalışmalarına teşekkür eden Kasap, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için sahada olmaya devam edeceklerini ifade etti.