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Görgün, açıklamasında, NATO Zirvesi'nin hem Türkiye hem de ittifak açısından önemli sonuçlar doğuracağına inandıklarını belirterek, savunma sanayiinde yeni iş birliklerinin önünün açılacağını vurguladı.

NATO Zirvesi kapsamında düzenlenecek forumda, savunma sanayii alanındaki iş birliklerini ileri taşıyacak önemli temasların gerçekleştirileceğini kaydeden Görgün, görüşmelerin uzun vadeli stratejik ortaklıklara yeni ivme kazandırmasını beklediklerini ifade etti.

Haluk Görgün, açıklamasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ekibiyle zirve hazırlıkları kapsamında yakın eşgüdüm içinde çalıştıklarını ifade etti.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zirve hazırlıklarının NATO yetkilileriyle koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO Zirvesi ve Savunma Sanayii Forumu kapsamında Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Ankara'da karşıladıklarını açıkladı.

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