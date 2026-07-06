Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 6 Temmuz 1997'de genel başkanlığa seçilmesinin 30. yılı dolayısıyla "30 Yılın Şerefi" adlı özel bir klip hazırladı.

Klip, MHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşıldı.

Klibin sözlerini Büşra Cin yazdı

Partiden yapılan paylaşıma göre, "30 Yılın Şerefi" adlı eserin sözleri MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Büşra Cin tarafından kaleme alındı. Eseri müzisyen Ümran Gülcan seslendirdi.

Bahçeli'nin siyasi hayatından görüntüler yer aldı

Hazırlanan klipte, Devlet Bahçeli'nin MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile birlikte yer aldığı görüntülerin yanı sıra, genel başkanlık süreci boyunca gerçekleştirilen vatandaş buluşmaları, parti programları, diplomatik temaslar ve resmi kabullere ait görüntüler kullanıldı.

Klipte ayrıca Bahçeli'nin 1997 yılından bugüne uzanan siyasi yolculuğunu yansıtan fotoğraf ve videolara da yer verildi.