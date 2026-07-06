Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak'ın Banaz ilçesindeki Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Yumaklı, tarım sektörüne yönelik yatırımlar ve organize tarım bölgeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada"

Tarımın artık tüm dünyada stratejik ve milli güvenlik açısından kritik bir sektör olarak görüldüğünü belirten Yumaklı, AK Parti hükümetleri döneminde tarımsal altyapıya önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

Dünya Bankası'nın 2025 yılı verilerine göre Türkiye'nin 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sıraya yükseldiğini ifade eden Yumaklı, bu sonucun tarım sektörüne yapılan yatırımların bir göstergesi olduğunu belirtti.

Organize tarım bölgelerinin sayısı artıyor

Türkiye genelinde 42 ilde toplam 61 Organize Tarım Bölgesi (OTB) planlandığını açıklayan Bakan Yumaklı, bunlardan 46'sının tüzel kişilik kazandığını, 20'sinde altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve 15'inde üretimin başladığını bildirdi.

Üretime geçen organize tarım bölgelerinde bugüne kadar yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlandığını, 60 bin ton bitkisel üretim ve 160 bin büyükbaş hayvan üretimi gerçekleştirildiğini aktaran Yumaklı, bu bölgelerin yıllık ekonomik katkısının 20 milyar liraya ulaştığını söyledi.

"Bu yıl 5 organize tarım bölgesi daha üretime başlayacak"

Yumaklı, 2026 yılı içerisinde 5 organize tarım bölgesinin daha üretime geçeceğini belirterek, altyapı yatırımları için güncel fiyatlarla 10 milyar liralık bütçe ayrıldığını açıkladı.

46 organize tarım bölgesinin tamamının faaliyete geçmesiyle yaklaşık 1,1 milyon ton bitkisel üretim, 600 bin büyükbaş hayvan üretimi ve 1 milyar dolarlık ihracat hedeflendiğini kaydetti.

Banaz Jeotermal Sera OTB'ye 12 milyar liralık yatırım

Bakan Yumaklı, Uşak Banaz Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi'nin yaklaşık 12 milyar liralık yatırım bedeline sahip olduğunu söyledi.

Toplam 1.700 dekarlık alanda kurulacak projede 1.300 dekar sera ve 400 dekar tarımsal sanayi alanı yer alacağını belirten Yumaklı, bölgede yılın 12 ayı üretim yapılacağını ifade etti.

Projeyle yılda yaklaşık 65 bin ton domates üretiminin hedeflendiğini aktaran Yumaklı, yatırımın yıllık yaklaşık 5 milyar liralık ekonomik katkı sağlayacağını ve 2 bin 500 kişiye istihdam oluşturacağını, istihdamın büyük bölümünün kadınlardan oluşmasının planlandığını söyledi.

Salihli Organize Tarım Bölgesi tüzel kişilik kazandı

Bakan Yumaklı, açıklamasında Manisa için de yeni bir gelişmeyi paylaşarak Salihli Jeotermal Organize Tarım Bölgesi'nin tüzel kişilik kazandığını duyurdu.

Böylece Salihli Organize Tarım Bölgesi'nin Türkiye'de tüzel kişilik kazanan 46'ncı organize tarım bölgesi olduğunu belirten Yumaklı, jeotermal kaynakların sera üretiminde enerji maliyetlerini düşürmesi açısından önemli avantaj sağladığını vurguladı.