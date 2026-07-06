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Bu sonucun ardından Norveç adını çeyrek finale yazdırdı. Brezilya ise Dünya Kupası serüvenini son 16 turunda noktaladı.

Karşılaşma boyunca oyundan kopmayan Norveç, bulduğu gollerle Brezilya'yı baskı altına aldı. Brezilya skora ortak olmasına rağmen kalan dakikalarda aradığı golü bulamadı. Mücadelenin sona ermesiyle Norveçli futbolcular büyük sevinç yaşarken, Brezilya cephesinde hayal kırıklığı hakimdi.

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