Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı Brezilya-Norveç karşılaşmasıyla sürdü. New York New Jersey Stadyumu'nda oynanan mücadelede Norveç, güçlü rakibi karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşma boyunca oyundan kopmayan Norveç, bulduğu gollerle Brezilya'yı baskı altına aldı. Brezilya skora ortak olmasına rağmen kalan dakikalarda aradığı golü bulamadı. Mücadelenin sona ermesiyle Norveçli futbolcular büyük sevinç yaşarken, Brezilya cephesinde hayal kırıklığı hakimdi.
Bu sonucun ardından Norveç adını çeyrek finale yazdırdı. Brezilya ise Dünya Kupası serüvenini son 16 turunda noktaladı.
Muhabir: Haber Merkezi