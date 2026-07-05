Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin son çeyrek asırda ekonomik alanda önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirterek, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Bakan Bolat, Türkiye'nin yalnızca büyük eserler inşa etmekle kalmadığını, aynı zamanda güçlü bir ekonomik dönüşümün, üretim devriminin ve küresel yükselişin mimarı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ihracatta rekorlar kıran, üretim kapasitesini artıran, yerli ve milli teknolojilere yatırım yapan ve küresel ticarette söz sahibi bir Türkiye'nin inşa edildiğini kaydetti.

Türkiye'nin güçlü sanayisi, dinamik girişimcileri, dünya pazarlarına açılan ihracatçıları ve stratejik yatırımlarıyla bölgesinde bir çekim merkezi, küresel ekonomide ise yükselen bir güç konumunda bulunduğunu belirten Bolat, ticaret diplomasisinden e-ihracata, üretimden istihdama, lojistikten dijital dönüşüme kadar atılan her adımın daha güçlü, müreffeh ve bağımsız bir Türkiye hedefinin parçası olduğunu ifade etti.

"Ekonomik bağımsızlık, siyasi bağımsızlığın en güçlü teminatıdır"

Bakan Bolat paylaşımında, "Ekonomik bağımsızlık, siyasi bağımsızlığın en güçlü teminatlarındandır. Bu anlayışla; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Her yeni fabrikanın, yatırımın ve ihracat başarısının Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel taşlarından biri olduğunu belirten Bolat, Türkiye'nin artık küresel gelişmeleri takip eden değil; ticarette, teknolojide ve üretimde yön veren ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Bolat, açıklamasını "Güçlü ekonomi, güçlü Türkiye ve Türkiye Yüzyılı'nın yürüyüşü kararlılıkla devam ediyor" mesajıyla tamamladı.

Türkiye, son çeyrek asırda yalnızca büyük eserler inşa etmedi; aynı zamanda güçlü bir ekonomik dönüşümün, üretim devriminin ve küresel yükselişin de mimarı oldu.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; ihracatta rekorlar kıran, üretim kapasitesini artıran,… pic.twitter.com/rj79GDkkof — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) July 5, 2026