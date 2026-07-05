Şile Kaymakamlığı, şiddetli rüzgar ve yüksek dalga ile akıntı riski nedeniyle ilçe genelinde denize girişlere kısıtlama getirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, ilçede etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası Şile sahillerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Kaymakamlık kararıyla Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.
Yasak, 05 Temmuz 2026 Pazar günü saat 11.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Gün sonuna kadar sürecek uygulama kapsamında yalnızca belirlenen iki plajda denize girişe izin veriliyor.
Karardan habersiz şekilde ilçeye gelen bazı tatilciler nedeniyle açık bırakılan plajlarda yoğunluk oluştu. Sahillerde görevli ekipler, vatandaşları uyararak yasaklı bölgelerde denize girilmemesi konusunda bilgilendirme yaptı.