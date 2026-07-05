Beker CHP'den istifa ettiğini duyurdu

Bakan Kacır: Türkiye ile Pakistan ekonomik ortaklığını güçlendireceğiz

Fenerbahçe ile Yağız Sabuncuoğlu arasında transfer polemiği!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Özdemir ve Eroğlu’ndan SONSÖZ’e ziyaret!

Ankara'yı adım adım keşfediyorlar: Başkentlilerin yeni rotası Ayaş oldu

Karardan habersiz şekilde ilçeye gelen bazı tatilciler nedeniyle açık bırakılan plajlarda yoğunluk oluştu. Sahillerde görevli ekipler, vatandaşları uyararak yasaklı bölgelerde denize girilmemesi konusunda bilgilendirme yaptı.

Yasak, 05 Temmuz 2026 Pazar günü saat 11.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Gün sonuna kadar sürecek uygulama kapsamında yalnızca belirlenen iki plajda denize girişe izin veriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, ilçede etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası Şile sahillerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Kaymakamlık kararıyla Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Şile Kaymakamlığı, şiddetli rüzgar ve yüksek dalga ile akıntı riski nedeniyle ilçe genelinde denize girişlere kısıtlama getirdi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.