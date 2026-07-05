Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde meydana gelen örtü yangını, ekipleri harekete geçirdi. Kırsal Geçit Mahallesi yakınlarında bulunan Mırgan Yaylası'nda çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının ihbar edilmesinin ardından Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde başlatılan çalışmalara itfaiye ve jandarma ekipleri de destek verdi.

Orman Ekipleri Bölgede Çalışma Yürütüyor

Yangına müdahale amacıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 11 personel, 1 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı gönderildi. Ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor.

Kontrol Altına Alma Çalışmaları Sürüyor

İtfaiye ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik incelemelerin ise yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılacağı öğrenildi.