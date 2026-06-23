İl Müdürü Alan, bu yıl yüksek rekolte beklendiğini ve buna bağlı olarak hububat sap oranının artacağını belirtti. Çiftçilere seslenen Alan, anız yakmanın hem toprağa hem de tarımsal üretime büyük zarar verdiğini ifade etti.

Alan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Lütfen değerli çiftçilerimiz anızı yakmayın. Anızı yakmak, geleceğimizi yakmaktır.”

Hevsel Bahçeleri için özel uyarı

Son yıllarda Hevsel Bahçeleri’nde çıkan yangınlara dikkat çeken Alan, bölgenin kültürel ve doğal miras açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yangın riskini azaltmak için alternatif tarım projelerinin desteklendiğini söyledi.

Yangın sayısında düşüş var

Açıklamaya göre Diyarbakır’da:

2024’te 113 anız yangını

2025’te 53 anız yangını

tespit edildi. Yetkililer, alınan önlemler sayesinde yangın sayısında düşüş yaşandığını ancak riskin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti.

Cezai işlemler artırıldı

Yetkililer, anız yakanlara yönelik cezaların artırıldığını da açıkladı. 2025 yılı itibarıyla:

Dekar başına 698 TL ceza

Riskli alanlarda 5 katına kadar artış (3.498 TL)

uygulanabileceği belirtildi.

Toprak için kritik uyarı

Alan, anız yakmanın toprağın organik yapısını bozduğunu ve uzun vadede çiftçiye ekonomik zarar verdiğini ifade ederek, tüm kurumlarla birlikte denetim ve eğitim çalışmalarının sürdüğünü söyledi.