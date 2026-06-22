Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi kapsamında kent genelinde geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri alındığını açıkladı. Bu kapsamda, 28 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin 13 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, zirvenin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, NATO Zirvesi'nin düzenleneceği alanlar, delegasyonların konaklayacağı tesisler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Dron uçuşları da yasaklandı

Valilik, 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Ankara hava sahasında Valilik izni olmaksızın her türlü insansız hava aracı (İHA/dron) uçuşunun da yasaklandığını duyurdu.

Hangi etkinlikler yasak kapsamında?

Açıklamaya göre, 28 Haziran saat 00.00'dan 10 Temmuz saat 23.59'a kadar kent genelinde;

Açık ve kapalı alan toplantıları,

Gösteri yürüyüşleri,

Basın açıklamaları,

Mitingler,

Protesto eylemleri,

Oturma eylemleri ve açlık grevleri,

Stant açma ve çadır kurma faaliyetleri,

El ilanı, bildiri ve broşür dağıtımı,

Afiş ve pankart asılması

gibi tüm eylem ve etkinlikler yasak kapsamında değerlendirilecek.

Valilik, vatandaşların alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarını istedi.