Türk modasının uluslararası alanda tanınmasına önemli katkılar sağlayan ve "Madam Z" unvanıyla tanınan modacı Zühal Yorgancıoğlu, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle İzmir'in Balçova ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi.

Yorgancıoğlu'nun cenazesinin, 25 Haziran'da Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Zühal Yorgancıoğlu kimdir?

Henüz 8 yaşındayken bez bebeklerine elbiseler dikerek moda yolculuğuna başlayan Zühal Yorgancıoğlu, ortaöğrenimini İzmir'de tamamladı. İzmir Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'nin ardından Ankara Kız Meslek Yüksek Okulu'nda sanat ve tasarım eğitimi alan Yorgancıoğlu, 1947 yılında mezun oldu.

1946 yılında resim öğretmeni Mehmet Yorgancıoğlu ile evlenen usta modacının Faruk, Haluk ve Müberra adında üç çocuğu bulunuyor.

Eşinin iş yerinde sanat öğretmenliği ve tasarım çalışmaları yapan Yorgancıoğlu, 1961 yılında eğitim amacıyla ABD'ye giderek Maryland Güzel Sanatlar Akademisi'nde moda tasarımı eğitimi aldı. Bu dönemde Washington Post gazetesi için moda çizimleri hazırlayan Yorgancıoğlu, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek kendi atölyesini kurdu.

Türk kültürünü ve geleneksel sanatları moda aracılığıyla dünyaya tanıtmayı hedefleyen Yorgancıoğlu, ilk defilesini 1963 yılında düzenledi.

Yorgancıoğlu'nun tasarımları yıllar içinde birçok yerli ve yabancı ünlü isim tarafından tercih edildi. ABD Başkanı Ronald Reagan'ın eşi Nancy Reagan, ABD'nin eski First Lady'si Jackie Onassis, sanatçılar Linda Gray, Lindsay Wagner ve Dalida'nın yanı sıra Ajda Pekkan, Emel Sayın, Nükhet Duru, Sibel Can, Müzeyyen Senar ve Hülya Avşar gibi isimler Yorgancıoğlu'nun tasarımlarını kullandı.

Gazeteci Edgar Schneider tarafından kendisine verilen "Madam Z" unvanıyla anılan Zühal Yorgancıoğlu, Türk modasının dünyaya açılmasında öncü rol üstlenen isimler arasında yer aldı.