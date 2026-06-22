Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü ise ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Besni-Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Medet Ergün yönetimindeki 31 SN 792 plakalı kamyonet ile Rıdvan Sağır'ın kullandığı 02 AGM 051 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Medet Ergün ve Rıdvan Sağır, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Rıdvan Sağır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü Medet Ergün'ün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.