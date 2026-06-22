Show TV’nin yeni müzik eğlence programı “Yaz Bir Şarkı”, sunuculuğunu Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın üstlendiği ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bodrum’da çekilen ve Undici Prodüksiyon imzası taşıyan program, ilk bölümden itibaren dikkat çeken konukları ve performanslarıyla öne çıktı.

Programın ilk bölümünde sahne alan isimler arasında, Akalın’ın eski vokalistliğini yapan ve kariyerine solo olarak devam eden Merve Özbey, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve “Yerinde Dur” şarkısıyla çıkış yapan Sefo yer aldı.

Reyting sonuçları açıklandı

Yayınlanan ilk bölüm, güçlü dizi ve maç rekabetine rağmen AB kategorisinde 0.77, ABC1 grubunda 1.07 reyting ve 4.43 izlenme payı elde ederek 12’nci sırada yer aldı. Tüm Seyirciler kategorisinde ise 0.92 reytingle 18’inci sıraya yerleşti.

Renkli performanslar ve nostaljik şarkılar

Programda Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın yanı sıra konuk sanatçılar sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi. Nilsu Berfin Aktaş performansıyla dikkat çekerken, Sefo ve Merve Özbey de sahne enerjileriyle izleyiciden beğeni topladı.

“Yaz Bir Şarkı”da ayrıca Türk müziğinin efsane isimleri Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses de anılarak arabesk müziğe selam verildi.