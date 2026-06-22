Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin turizm potansiyeline katkı sağlamak amacıyla hem güvenlik hem de tanıtım faaliyetlerine destek veriyor.

Umut Aytekin, Beypazarı’nın Ankara’nın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirterek ilçede güvenli ve rahat bir gezi ortamı oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Aytekin, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlere rehberlik hizmeti de sağladıklarını ifade ederek, Beypazarı’nın tanıtımına katkı sunmayı önemsediklerini vurguladı.