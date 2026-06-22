İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Merkezi’ni ziyaret ederek sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, hem kamu çalışanlarının sorunlarına hem de siyasetin mevcut işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu ile görüşen Dervişoğlu, sendikanın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, yeni genel kurul sonrası yapılan ziyareti “iade-i ziyaret” olarak nitelendirdi.

“Kamu çalışanlarının ciddi sorunları var”

Dervişoğlu, özellikle öğretmenler ve özel okul çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, kamu alanında çözüm bekleyen birçok başlık bulunduğunu ifade etti. Liyakat, mülakat ve maaş sorunlarının öne çıktığını belirten Dervişoğlu, bu konuların Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınması gerektiğini söyledi.

“Siyaset kendi sorunlarıyla değil, vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmeli”

Siyasetin mevcut işleyişini eleştiren Dervişoğlu, “Vatandaşın büyük sorunları var. Siyaset ise çoğu zaman kendi gündemiyle meşgul. Hatta kimi zaman kendi sorunlarını vatandaşa çözdürmeye çalışıyor. Biz bu denkleme karşıyız” dedi.

Dervişoğlu, çözüm adresinin siyaset olduğuna vurgu yaparak, sivil toplum kuruluşlarının da bu süreçte önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Sendikaların sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinde kritik bir görev üstlendiğini söyledi.

“Sendikalarla iş birliği önemli”

Siyasi partiler ile sendikalar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, çözüm paketlerinin ortak akılla hazırlanmasının önemine dikkat çekti. HÜR-SEN yönetiminin kamu çalışanlarının sorunlarına yönelik hazırlık içinde olduğunu da gözlemlediğini ifade etti.

HÜR-SEN Genel Başkanı Kuruoğlu ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kamu çalışanlarının sorunlarını Dervişoğlu ile kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini söyledi.