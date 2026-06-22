Olay, öğle saatlerinde Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde yaşandı. Sivas'tan eşinin memleketi Ordu'ya gelen Barış Peker, 10 yaşındaki kızıyla beraber ırmak kenarına gitti. Bu esnada dengesini kaybederek suya düşen Peker'i gören kızı yardım istedi. Akıntıyla sürüklenen Peker ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve dalgıç ekipleri gönderildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Peker, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye götürüldü.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Barış Peker, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Dursun Mehmet ŞAHİN/ ALTINORDU(Ordu), (DHA)-