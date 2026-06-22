TOD platformunun yeni dizisi Alıkara, Karga Seven Pictures yapımı olarak geçtiğimiz hafta çekimlere başladı. Yönetmen koltuğunda Hülya Gezer otururken, senaryosu Eylem Canpolat ve Bengü Üçüncü tarafından kaleme alınıyor.

Diziden yayınlanan ilk set kareleri, yapımın atmosferine dair ipuçları verirken sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Güçlü Kadro Dikkat Çekiyor

Başrollerde Miray Daner ve Halit Özgür Sarı yer alırken, projeye eşlik eden oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Sezin Akbaşoğulları, Fatih Al, Gökhan Soylu, Can Atak, Bahadır Vatanoğlu, Burak Güneş, Yaprak Medine, Yiğit Batumlu, Esra Ünnü, Elif Gülhan, Jasmine Berkiş ve Serpil Gül.

“Bir Adli Psikolog ve Cinayet Amirinin Kesişen Hikâyesi”

Alıkara, birbirinden farklı iki karakterin aynı acı etrafında kesişen hikâyesini konu alıyor.

İstanbul’da büyüyen ve hayata aklıyla tutunmaya çalışan adli psikolog Işık And (Miray Daner), bir yandan kaybolan babasının izini sürerken; cinayet amiri Deniz Baran Dağ (Halit Özgür Sarı) ise çocuk yaşta yaşadığı büyük kayıpların etkisiyle zorlu bir hayat mücadelesi veriyor.

İkisini bir araya getiren şey ise kişisel acılarının gölgesinde yürüttükleri bir soruşturma oluyor.