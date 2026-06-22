Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde buğday ekili alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Malkara-Keşan kara yolu üzerindeki Kambur Koru mevkisinde bulunan buğday tarlasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazözler, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri, su tankerleri ve iş makineleri sevk edildi.

Yangına çevredeki vatandaşlar da traktörleriyle destek verdi. Ekiplerin ve köylülerin koordineli çalışması sonucu yangın yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 200 dekar buğday ekili alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.