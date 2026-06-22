Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen "AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması" programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ATO Congresium'da gerçekleştirilen programda konuşan Erdoğan, hem AK Parti'nin 25 yıllık iktidar sürecini değerlendirdi hem de muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu.

"Hayalleri Hedeflere Dönüştürdük"

AK Parti'nin bu yıl kuruluşunun 25'inci yılını kutlayacağını hatırlatan Erdoğan, partinin Ankara'da kurulduğunu belirterek, Türkiye'nin son çeyrek asırda önemli dönüşümler yaşadığını söyledi.

Erdoğan, eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunma sanayine kadar birçok alanda önemli yatırımlara imza attıklarını ifade ederek, "Hayalleri hedeflere, hedefleri de tek tek gerçeklere dönüştürdük. Sessiz devrimlerle Türkiye'ye çağ atlattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatın 36 milyar dolardan 275 milyar dolara, turizm gelirlerinin 12,4 milyar dolardan 65 milyar dolara, savunma ihracatının ise 248 milyon dolardan 11 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

"Ankara Sıradan Bir Başkent Değildir"

Ankara'nın tarihi ve manevi önemine vurgu yapan Erdoğan, "Ankara sıradan bir başkent değildir. İstiklal Harbi'ni zafere taşıyan, milli direnişin merkezi olan bir şehirdir" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminde Ankaralıların gösterdiği direnişi unutmadıklarını belirten Erdoğan, Kızılay, TBMM, Gölbaşı ve Kahramankazan'da yaşananların milletin hafızasında her zaman yer alacağını kaydetti.

"Ankara Küresel Diplomasinin Merkezi Olacak"

Başkentin bu yıl önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağını açıklayan Erdoğan, 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın Ankara'da düzenleneceğini söyledi.

Erdoğan, sonbaharda Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin de Ankara'da gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu yıl Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak" dedi.

"Muhalefetin Vizyon Sorununu Çözemedik"

AK Parti'nin siyaset anlayışının hizmet ve eser üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Erdoğan, muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.

"İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük, lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik" diyen Erdoğan, "Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi ve hizmet etmeyi maalesef öğretemedik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, dış politika, savunma ve terörle mücadele gibi konularda muhalefetin yerli ve milli duruş sergileyemediğini savundu.

"Vizyonla Yarışacağımız Bir Muhalefet İstiyoruz"

Türkiye'nin güçlü bir muhalefete ihtiyaç duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Karşımızda iç karışıklıklarla anılan değil; hizmette, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a parti rozetini taktı.

AK Parti Ankara İl Teşkilatı'nın üye çalışmalarıyla Türkiye genelinde üst üste altı kez birinci olduğunu belirten Erdoğan, teşkilat mensuplarına önümüzdeki süreçte daha yoğun çalışma çağrısında bulundu.