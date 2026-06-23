Trombosit bağışında bulunmak isteyen gönüllüler için Ankara’da iki farklı merkez işaret edildi:
- Ankara Kızılay Kan Merkezi – Cebeci Şubesi
- Bilkent Şehir Hastanesi Kan Merkezi
Bu merkezlerde uygun şartları sağlayan bağışçılar trombosit bağışında bulunabiliyor.
Donör Olma Şartları
Gönüllü bağışçılar için temel kriterler şu şekilde belirtildi:
- 18–50 yaş aralığında olmak
- Kronik hastalığa sahip olmamak
- Son 6 ay içinde diş tedavisi yaptırmamış olmak
- Son 24 saat içinde alkol kullanmamış olmak
- Son 5 gün içinde aspirin veya kan sulandırıcı ilaç almamış olmak
- Genel sağlık durumunun bağışa uygun olması
Trombosit Bağışının Önemi
Trombosit bağışı, özellikle kan hastalıkları ve yoğun tedavi süreçlerinde hayati önem taşıyor. Düzenli ve gönüllü bağışlar, hastaların tedavi sürecinde kritik rol oynuyor.
İletişim: Nihal Yıldız (Kızı) 05325766761
İletişim: Şükriye Yıldız(Eşi) 05332507646
Muhabir: MELİSA SAPAZ