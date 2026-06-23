Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki gelişmelerin anbean izlendiğini ve gemilerle sürekli iletişim halinde olunduğunu vurguladı.

11 Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçti

Uraloğlu’nun açıklamasına göre, savaşın başlamasından bu yana Türk sahipli 11 gemi, Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı.

Bakan, son olarak 21 Haziran sabahı 2 geminin daha bölgeden ayrıldığını belirterek sürecin kontrollü şekilde ilerlediğini ifade etti.

Basra Körfezi’nde 7 gemi ve 177 Türk vatandaşı

Bölgedeki mevcut duruma ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Basra Körfezi içinde halen 7 geminin bulunduğunu açıkladı.

Bu gemilerde toplam 177 Türk vatandaşının görev yaptığı belirtilirken, gemilerden birinin Türk bayrağı taşıdığı da paylaşıldı.

“Güvenlik tedbirleri en üst seviyede”

Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor. Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz.”

Bölge yakından izleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, bölgede yaşanan gelişmeleri anlık olarak takip ettiği ve gemilerle sürekli temas halinde olduğu belirtildi. Yetkililer, olası risklere karşı deniz taşımacılığında güvenlik koordinasyonunun sürdüğünü ifade ediyor.