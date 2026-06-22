Mutlak butlanla yeniden CHP Genel Başkanlığına getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin hayatını kaybeden babası Fevzi Tunç Türeli için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı herhangi tepkinin yaşanmadığı görüldü.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babası olan Emekli Hava Savunma Albayı Feyzi Tunç Türeli için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Feyzi Tunç Türeli, kılınan cenaze namazının ardından resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, CHP'li milletvekilleri ile Türeli'nin yakınları katıldı. -