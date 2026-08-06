TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanarak suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren 'Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüştü. Partilerin önergeleri ve Meclis çalışma takviminin kabul edilmesinin ardından teklifin tümü üzerindeki değerlendirmelere geçildi.

Görüşmeler sırasında siyasi parti temsilcileri teklife ilişkin görüşlerini sundu:

İYİ Parti: 15-18 yaş grubunda kasten öldürme gibi ağır suçlarda yaş indiriminin sınırlandırılmasını ve kesici aletlerin çocuklara satışının yasaklanmasını olumlu karşıladıklarını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gözaltılar İçeriği Görüntüle

CHP: Teklifin sosyal destek ve önleyici tedbirler yerine ceza artırımı ve kapatmayı esas aldığını, çocuk lehine infaz düzenlemelerinin daraltıldığını savundu.

MHP: Suç işleme yaşının düşmesi ve çocukların örgütlerce kullanılması nedeniyle sistemin yenilenmesinin kaçınılmaz olduğunu, hem mağdurun hem çocuğun korunması gerektiğini vurguladı.