Küresel eğlence ve dijital yayıncılık sektöründe kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak 111 milyar dolarlık birleşme süreci, yargı engeline takılmasına rağmen kararlılıkla sürdürülüyor. Paramount Skydance, ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından yatırımcılara sunduğu özel mektupta, duruşma tarihi Mart 2027 olarak belirlenen antitröst davasına dair merak edilen tüm detayları ilk kez paylaştı.

65 ÜLKEDEN ONAY ALINDI, TEK ENGEL DAVA

Paramount Skydance yönetimi, planlanan birleşmenin rekabet yasalarını ihlal etmediğini savundu. Şirketten yapılan açıklamada; Avrupa Komisyonu, ABD, Avustralya, Brezilya ve Çin’in de aralarında bulunduğu 65 farklı ülke ve yargı bölgesindeki düzenleyici kurumların birleşmeye yeşil ışık yaktığı ya da herhangi bir itirazda bulunmadığı vurgulandı.

Devam eden davanın sektörün mevcut dinamikleriyle bağdaşmadığını belirten şirket yetkilileri, birleşmeyle birlikte oluşacak yeni yapının ABD’deki toplam televizyon ve dijital yayın izleme sürelerinin yalnızca yüzde 13’ünü kapsayacağını ifade etti. Şirket, bu birleşmenin tekel yaratmak bir yana; Netflix, Amazon ve Apple gibi teknoloji devlerinin pazardaki dominant gücüne karşı adil bir rekabet ortamı yaratacağını vurguladı.

PARAMOUNT+'TAN REKOR ABONE ARTIŞI

Hukuki süreç devam ederken finansal tablosuyla da güven tazeleyen Paramount Skydance, ikinci çeyrek verilerinde dikkat çeken bir büyüme yakaladı:

81,6 Milyon Abone: Dijital yayın platformu Paramount+, son çeyrekte bünyesine eklediği 2 milyon yeni aboneyle küresel çaptaki toplam abone sayısını 81,6 milyona çıkardı.

30 Milyar Dolar Gelir Hedefi: Şirket, 2026 yılı sonu itibarıyla gelirlerini %4 oranında artırarak 30 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedeflediğini kaydetti.

Reklam Gelirlerinde Çift Haneli Büyüme: Upfront reklam anlaşmalarında kaydedilen çift haneli artış, şirketin yeni yönetim stratejisi ve içerik portföyünün başarısı olarak değerlendirildi.

CEO DAVID ELLISON: "GERÇEKLER BİZİM YANIMIZDA"

Sürece ilişkin en net mesaj ise Paramount Skydance CEO’su David Ellison’dan geldi. Ellison, uzlaşı kapsını tamamen kapatmasalar da hukuki mücadeleye hazır olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mahkeme dışında bir çözüm bulunmasına her zaman açığız; ancak davayı kazanacağımıza gerçekten inanıyoruz. Çünkü tüm gerçekler ve hukuk bizim yanımızda yer alıyor."

Sektör uzmanları, Mart 2027'de görülecek davanın yalnızca iki dev şirketin geleceğini değil, küresel medya ve yayıncılık pazarının önümüzdeki 10 yıldaki şekillenişini de belirleyeceğini öngörüyor.