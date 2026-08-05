“Çerçeve Yasası yeni bir Sevr Anlaşmasıdır”

Bunlar da ilginizi çekebilir

ABD’de bir Türk girişimcinin bebek ürünleri büyük ilgi görüyor!

En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL oldu! Düzenleme yürürlüğe girdi

Trabzonspor'da Dev Sürpriz: Sörloth ve Salah Bombası

Başkan Vahap Seçer ile Büyükelçi Aivo Orav, Türkiye’deki belediyeler ile Avrupa Birliği arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kent politikalarının desteklenmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda ayrıca belediyelerin iyi uygulamalarının yaygınlaştırılması, yerel yönetimlerin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek ortak faaliyetler ele alındı.

Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye Belediyeler Birliği ile Avrupa Birliği arasında belediyelere yönelik sürdürülen iş birlikleri, ortak projeler ve yerel yönetimler alanındaki çalışmalar değerlendirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav’ı makamında ziyaret etti.

ABD, İran'a yönelik bazı yaptırımları kaldırdı

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.