Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav’ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye Belediyeler Birliği ile Avrupa Birliği arasında belediyelere yönelik sürdürülen iş birlikleri, ortak projeler ve yerel yönetimler alanındaki çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca belediyelerin iyi uygulamalarının yaygınlaştırılması, yerel yönetimlerin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek ortak faaliyetler ele alındı.
Başkan Vahap Seçer ile Büyükelçi Aivo Orav, Türkiye’deki belediyeler ile Avrupa Birliği arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kent politikalarının desteklenmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.