ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı bazı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım kararlarında değişikliğe gitti. Ancak açıklanan karar, İran’a uygulanan tüm yaptırımların tamamen kaldırılması anlamına gelmiyor.

Son gelişmeye göre ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile bağlantılı olduğu iddiasıyla daha önce yaptırım listesine alınan bazı hava yolu şirketleri ve uçaklar üzerindeki terörle mücadele kapsamındaki yaptırımları kaldırdı. Listeden çıkarılanlar arasında Irak merkezli Fly Baghdad hava yolu şirketi ve bazı bağlantılı unsurların bulunduğu bildirildi.

Bu adım, ABD-İran arasında devam eden diplomatik temaslar ve müzakere süreci kapsamında sınırlı bir gevşeme işareti olarak değerlendiriliyor. Ancak petrol, finans, bankacılık ve nükleer programla bağlantılı geniş kapsamlı yaptırımların tümünün kaldırıldığına dair bir açıklama bulunmuyor.