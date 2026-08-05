Önceki dönem Devlet Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan Mustafa Tınaz Titiz, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın konuğu olarak ilçeyi ziyaret etti. Çaycuma Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi alan Titiz, belediyenin hayata geçirdiği projeleri ve tesisleri beğeniyle karşıladı.

Uzun yıllar Ereğli Kömürleri İşletmesi’nde görev yapan, 1985-1988 yılları arasında İstihdam, Bilim ve Teknoloji’den sorumlu Devlet Bakanlığı, 1988-1989 yılları arasında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlerini yürüten Mustafa Tınaz Titiz, Çaycuma Belediyesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Bülent Kantarcı, Titiz’e belediyenin çalışmaları ve ilçede gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi. Kantarcı, özellikle sorun çözme teknikleri ve sorunların kök nedenlerine yönelik yaklaşımları konusunda Titiz’den çok şey öğrendiğini belirterek, kendisini Çaycuma’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çaycuma’daki tesislere hayran kaldı

Başkan Kantarcı ile birlikte Çaycuma turuna çıkan Titiz; belediye hizmet binası, Atatürk Spor Merkezi, Ahşap Çay Camisi ve Çektirme Kafe başta olmak üzere çeşitli tesisleri ziyaret etti.

Çaycuma’daki yatırımları yakından inceleyen Titiz, birçok ilde dahi bulunmayan nitelikteki tesislerden etkilendiğini ifade etti. Titiz, “Çaycuma benim siyaset yaptığım dönemdeki halinden çok farklı, bambaşka bir görünüme bürünmüş.” değerlendirmesinde bulundu.

“Çaycuma Belediyeciliği bir ekol oluşturuyor”

Gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Tınaz Titiz, Çaycuma Belediyesi’nin deneyimlerinin diğer belediyeler tarafından da örnek alınması gerektiğini söyledi.

Çaycuma’da ortaya konan belediyecilik anlayışının bir ekol haline geldiğini vurgulayan Titiz, bu deneyimlerin yaygınlaştırılması için kendisinin de katkı sunacağını belirtti.

Ziyaretin sonunda Başkan Bülent Kantarcı, Titiz’e Kadıoğlu mozaiklerindeki Ambrosia figüründen oluşan bir plaket takdim ederek, Çaycuma’ya gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür etti.