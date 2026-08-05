Er gazilerinin özlük hakları ve sosyal haklarına yönelik taleplerini duyurmak amacıyla Ankara Güvenpark'ta 13 Temmuz'da başlattıkları hak arayışı, günlerdir kararlılıkla devam ediyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; zaman zaman duygusal anlara sahne olan adalet nöbetinde yaşanan gelişmeler, kamuoyunun da dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

Hak arayışı sürecinde bir gazinin hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden olurken, eylemin yeni aşaması kapsamında 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü açlık grevine başlandı. Açlık grevi sırasında fenalaşan bir gazi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürecin başından bu yana çok sayıda siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş er gazilerine destek verirken, özellikle İYİ Parti'nin ilk günden itibaren milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları ile yöneticileri aracılığıyla hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de Güvenpark'ta gazilerin taleplerini gündemde tuttuğu görüldü.

GENÇLERDEN GÜVENPARK'A DESTEK ZİYARETİ

Hak mücadelesine bu kez Ankaragücü Spor Kulübü taraftarlarından oluşan bir grup genç de destek verdi. Güvenpark'a gelerek er gazileriyle bir araya gelen gençler, gazilerin yalnız olmadığını göstermek ve taleplerine dikkat çekmek amacıyla nöbet alanını ziyaret etti.

Grup adına konuşan Yusuf Çeliker, gazetemiz SONSÖZ'e özel değerlendirmelerde bulunarak er gazilerinin yaşadığı hak kayıplarının giderilmesi gerektiğini söyledi.

‘GAZİLİKTE AYRIM OLMAZ’

Çeliker, askerlik görevini er olarak yapan milyonlarca gencin aynı riskleri taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: ‘Biz bugün buradayız çünkü biz de askerliğimizi er olarak yapmış bir nesiliz. Hepimiz bu vatan için aynı üniformayı giyiyoruz. Eğer bir gün gazi olursak bunun değerinin eksik görülmesini istemeyiz. Gazilik rütbeye göre değişmez. Bu vatan için canını ortaya koyan herkes aynı saygıyı hak eder.’

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