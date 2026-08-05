Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki Ayşe Ece yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık beldesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada Ayşe Ece ile M.E., Ş.E. ve Z.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ayşe Ece, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının tedavisinin ise hastanede sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.