Olay, akşam saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Bilgehan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre motosikletle sokağa gelen şüpheli, aralarında önceden husumet bulunduğu öne sürülen Eren K. (19) ile karşılaştı.
Şüpheli, yanında bulunan tüfekle gence ateş açtı. Açılan ateş sonucu saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Eren K. yaralandı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Eren K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis saldırganın peşinde
Saldırının ardından motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırının nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.