Yaz mevsiminde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte araç yangınlarına karşı alınacak önlemler yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, periyodik bakımları zamanında yapılan araçlarda yangın riskinin büyük ölçüde azaldığını vurgularken, özellikle yakıt sistemi ve elektrik aksamındaki olası arızaların dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Atmaca, sürücülerin bakım süreçlerini ihmal etmemesi gerektiğini ifade etti.

Yakıt kaçakları ciddi tehlike oluşturuyor

Prof. Dr. Atmaca, içten yanmalı motorlu araçlarda en önemli risklerden birinin yakıt sistemi kaynaklı kaçaklar olduğuna dikkat çekti.

Yakıt hortumları, motor bölümü veya yakıt sisteminde meydana gelebilecek sızıntıların sıcak havalarda daha büyük risk oluşturduğunu belirten Atmaca, yüksek sıcaklığın yakıtın daha hızlı buharlaşmasına neden olduğunu, motor çevresindeki sıcak yüzeylerin ise olası bir kaçağı kısa sürede yangına dönüştürebileceğini söyledi.

Elektrikli araç sahiplerine gösterge uyarısı

Elektrikli araçlarda ise batarya yönetim sisteminin güvenlik açısından kritik rol oynadığını belirten Atmaca, düzenli bakımı yapılan araçlarda ciddi bir risk beklenmediğini ifade etti.

Ancak özellikle aşırı sıcak havalarda bataryaların daha fazla ısınabileceğini kaydeden Atmaca, gösterge panelinde görülen herhangi bir arıza veya uyarı mesajının kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Sürücülerin "bir şey olmaz" düşüncesiyle hareket etmek yerine en kısa sürede yetkili servise başvurmalarının önemine dikkat çekti.

Araç içinde çakmak ve sprey ürün bırakmayın

Prof. Dr. Atmaca, yaz aylarında araç içerisinde bırakılan bazı eşyaların da yangın ve patlama riskini artırabileceğini söyledi.

Özellikle çakmak, parfüm, deodorant ve basınçlı sprey kutularının, kapalı araçta oluşan yüksek sıcaklık nedeniyle tehlike oluşturabileceğini belirten Atmaca, bu tür ürünlerin araç içinde bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Bakımlar zamanında yapılmalı

Uzmanlar, ister yakıtlı ister elektrikli olsun tüm araçlarda periyodik bakımın aksatılmamasının güvenli sürüş açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Düzenli bakım, olası teknik arızaların erken tespit edilmesini sağlarken, özellikle yaz aylarında meydana gelebilecek araç yangınlarının önlenmesinde de önemli rol oynuyor.