Rahimde görülen miyomların büyük bölümü iyi huylu olsa da bazı kitleler, nadir görülen ancak hayati risk taşıyan rahim sarkomlarıyla karışabiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İsa Aykut Özdemir, özellikle kısa sürede büyüyen, şiddetli ağrıya ve yoğun kanamaya neden olan rahim kitlelerinin mutlaka ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Özdemir, doğru tedavi planlamasında manyetik rezonans (MR) görüntülemenin kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Miyom tedavisinde yalnızca kitlenin varlığının değil, kötü huylu olma riskinin de dikkate alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özdemir, "Çoğu miyom iyi huyludur ve uygun hastalarda açık ya da kapalı cerrahi yöntemlerle güvenle tedavi edilebilir. Ancak sarkom şüphesi bulunan kitlelerde cerrahi yaklaşım tamamen farklı planlanır. Bu nedenle ameliyat öncesinde doğru değerlendirme büyük önem taşır" dedi.

MR görüntüleme tanıda belirleyici oluyor

Muayene ve ultrasonun önemli bilgiler sağladığını ancak kesin değerlendirmede MR görüntülemenin öne çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Özdemir, rahim sarkomları ile miyomların bazı görüntüleme özellikleri açısından birbirine benzeyebildiğini söyledi.

MR incelemesinde kitlenin yapısı, şekli, kanlanması, difüzyon özellikleri ve diğer görüntüleme parametrelerinin ayrıntılı olarak incelendiğini belirten Özdemir, "Muayene ve ultrason bulgularıyla birlikte değerlendirildiğinde sarkom olasılığı yaklaşık yüzde 90-95 doğrulukla öngörülebiliyor. Bu sayede hastaya en uygun tedavi yöntemi planlanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Hızla büyüyen miyomlar ihmal edilmemeli

Rahim sarkomlarının her yaşta görülebilmesine rağmen ileri yaşlarda daha sık ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Özdemir, genç kadınlarda da miyom olduğu düşünülen bazı kitlelerin sonradan sarkom tanısı alabildiğine dikkat çekti.

Özellikle adet kanamalarında artış, kasık ağrısı ve kısa sürede büyüyen rahim kitlelerinin önemli bir uyarı işareti olabileceğini ifade eden Özdemir, "Yaş fark etmeksizin bu belirtileri yaşayan kadınların kadın hastalıkları ve doğum uzmanına, gerekli durumlarda ise jinekolojik onkoloji uzmanına başvurması gerekir. Erken tanı hem doğru tedavinin planlanmasını sağlar hem de hastalığın oluşturabileceği riskleri önemli ölçüde azaltır" dedi.