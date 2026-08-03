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Mahsur kalanların sayısı ve toprak kaymasının nedenine ilişkin incelemeler sürerken, yetkililerden gelecek resmi açıklamanın ardından olayla ilgili detayların netleşmesi bekleniyor.

İlk belirlemelere göre toprak altında mahsur kalan kişilerin olabileceği değerlendirilirken, ekipler zamanla yarışarak arama kurtarma çalışması başlattı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, bölgedeki çalışmalar çok sayıda ekibin koordinasyonunda devam ediyor.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

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