Dünyada yüz milyonlarca insanı etkileyen Hepatit B, yüksek bulaşıcılığı ve yol açtığı ciddi karaciğer hastalıkları nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan virüsün HIV’den 100 kat daha bulaşıcı olduğunu belirterek, düzenli aşılama, erken tanı ve riskli davranışlardan kaçınmanın hastalığa karşı en etkili korunma yolları olduğunu ifade etti.

DÜNYADA YÜZ MİLYONLARCA KİŞİ HEPATİT B TAŞIYOR

Hepatit B’nin küresel ölçekte ciddi bir sağlık tehdidi olmaya devam ettiğini belirten Dr. Gülay Kılıç, kronik taşıyıcılığın önemli boyutlara ulaştığını söyledi.

Kılıç, “Bilindiği kadarıyla dünyada genellikle 500 milyonun üstünde Hepatit B’li yani kronik Hepatit B taşıyıcısı olan hasta tahmin edilmektedir. Akut Hepatit B hastalığının kronikleşmesi ile gelişen komplikasyonlar siroz ve hepatosellüler kansere yol açar.” dedi.

Türkiye’nin Hepatit B açısından orta risk grubunda yer aldığını belirten Kılıç, “Türkiye Hepatit B açısından orta derece riskli bir bölgedir ve doğal olarak aşının uygulanmasının gerekli olduğu bir ülkedir.” ifadelerini kullandı.

“HIV’DEN 100 KAT DAHA BULAŞTIRICIDIR”

Hepatit B virüsünün karaciğer hücrelerini hedef aldığını belirten Kılıç, hastalığın ilerleyen süreçte ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

“Hepatit B, Hepatit B virüsü aracılığıyla bulaşır. Kan ve vücut sıvılarıyla geçer. Karaciğer hücrelerine yerleşerek önce akut hastalık, ardından kronik hastalık, devamında ise siroz ve karaciğer kanserine yol açar.” diyen Kılıç, virüsün bulaşıcılığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: “Hepatit B sigaradan sonra bilinen ikinci kanserojen etkendir. HIV’den 100 kat, Hepatit C’den 10 kat daha bulaşıcıdır.”

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