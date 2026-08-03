CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, farklı siyasi partilerden ve toplumun çeşitli kesimlerinden 3 bin 146 kişinin Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldığını açıkladı. Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’ye katılımların sürdüğünü belirterek, yeni üyelerin “arınma ve yeniden umut olma mücadelesine” güç verdiğini ifade etti.

Tekin, son dönemde CHP’ye katılan isimler arasında Gelecek Partisi eski İstanbul İl Başkanı Arif Osman Gençtürk ve beraberindeki yöneticiler, DEVA Partisi eski ilçe başkanı Barış Yılmazkaya ve beraberindeki yöneticiler, Türkiye İşçi Partisi’nden Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özdemir ile TİP Tokat Kınık Belediye Başkan Adayı Edip Koşar’ın da bulunduğunu belirtti.

“Ailemize hoş geldiniz”

CHP’ye katılan 3 bin 146 kişiye teşekkür eden Tekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet Halk Partisi ailemiz büyümeye devam ediyor. Bugüne kadar farklı siyasi partilerden ve toplumun çeşitli kesimlerinden 3.146 vatandaşımız Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılarak arınma ve yeniden umut olma mücadelesine güç verdi.

Bu süreçte Gelecek Partisi eski İstanbul İl Başkanı Sayın Arif Osman Gençtürk ve beraberindeki yöneticiler, DEVA Partisi eski ilçe başkanı Sayın Barış Yılmazkaya ve beraberindeki yöneticiler, Türkiye İşçi Partisi’nden Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özdemir, TİP Tokat Kınık Bld. Adayı Sayın Edip Koşar ve daha birçok değerli isim de ailemize katılarak bu yürüyüşe omuz verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’ni tercih eden 3.146 yol arkadaşımızın her birine yürekten teşekkür ediyor, ailemize bir kez daha hoş geldiniz diyorum.

Birlikte büyüyecek, birlikte başaracak ve hep birlikte iktidara yürüyeceğiz.”