Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Başkent'e kazandırılan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, yaz aylarında vatandaşların en çok tercih ettiği sosyal yaşam alanlarından biri haline geldi.

Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde hizmet veren park, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen Ankaralıların yoğun ilgisini görüyor. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik dev yaşam alanı, açıldığı günden itibaren kısa sürede kentin önemli rekreasyon noktaları arasında yer aldı.

Parkı bir hafta içerisinde yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti. Sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlardan çocuklarıyla birlikte oyun alanlarını kullanan ailelere kadar her yaştan Başkentli, parkın sunduğu imkanlardan faydalandı.

7'den 70'e her yaş grubuna hitap ediyor

Geniş yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, dinlenme noktaları ve doğal yaşam alanlarıyla dikkat çeken Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, 7'den 70'e tüm ziyaretçilere hitap ediyor.

Kent hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, parkta aileleriyle birlikte güvenli ve huzurlu bir ortamda zaman geçirme fırsatı buluyor.

Özellikle yaz tatilini Ankara'da geçiren ailelerin tercih ettiği mekanlardan biri haline gelen park, ücretsiz sosyal alanlarıyla doğayla iç içe keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşları ağırlıyor.