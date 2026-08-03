Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen ATV kazasında 25 yaşındaki Fatmanur Murat hayatını kaybetti, kuzeni Yağmur Murat yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şalpazarı ilçesine bağlı Sis Dağı Yaylası'nın Şıhkıranı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatmanur Murat ve kuzeni Yağmur Murat'ın kiralayarak gezintiye çıktığı 61 AIK 691 plakalı ATV, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kuzen, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şalpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Fatmanur Murat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kuzeni Yağmur Murat'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.