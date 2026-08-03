Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun tutuklanmasının ardından kızı Derin Beşikçioğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Babasına duyduğu gururu dile getiren Derin Beşikçioğlu, “Sözün bittiği yerdeyiz. Bu kadar dürüst, ahlaklı, vicdan sahibi bir babam olduğu için gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Derin Beşikçioğlu, babasının kendisine boyun eğmemeyi, sözünü esirgememeyi ve haksızlık ile hukuksuzluk karşısında susmamayı öğrettiğini belirterek, “Bana boyun eğmemeyi, sözümü esirgememeyi, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı susmamayı, hakkımı savunmayı öğrettiğin için sana çok teşekkür ederim” dedi.

Paylaşımında “Her zaman başımız dik, alnımız ak” ifadelerine yer veren Beşikçioğlu, “Şunu görmüş olduk ki ne siyaset ne de hukuk vicdan kaldırmıyor” sözleriyle de dikkat çekti.

Derin Beşikçioğlu paylaşımını, “O gün adli tıp önünde sana dediğim gibi seni çok seviyorum” sözleriyle tamamladı.