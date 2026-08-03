Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; sivil toplumun duayeni, efsane Başkan, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak; Türkiye’nin önündeki sessiz ama son derece büyük bir demografik gerçeğe dikkat çekerek 65 yaş üstü nüfusun 10 milyona yaklaştığını ve Türkiye’nin süratle “Yaşlanma ekonomisi ve yaşlılık politikası” üzerine çalışması gerektiğinin altını çizdi.

“TÜRKİYE YAŞLILIK VE YAŞLANMA STRATEJİSİ HAZIRLAMALI”

Gazetemiz SONSÖZ’e konuşan Başkan Sarıtoprak, yaşlı turizmi, yaşlı sağlık turizmi ve çağdaş yaşam merkezlerinin (huzurevleri) Türkiye’nin yeni ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarından biri haline getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sarıtoprak şöyle devam etti: “Çünkü yaşlılık bir yük değildir. Yaşlılık doğru yönetildiğinde büyük bir sosyal değer ve ekonomik fırsattır. Türkiye’nin iklimi, sağlık altyapısı, yetişmiş sağlık insan gücü, termal kaynakları, doğal güzellikleri ve dört mevsimi bir arada yaşayabilme imkanı, ülkemizi Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaşlılar için önemli bir yaşam ve sağlık destinasyonu haline getirebilir. Bugün dünyada insanlar yalnızca tedavi olmak için değil, sakin, güvenli, huzurlu ve kaliteli yaşamak için de ülke değiştiriyor. Türkiye neden bu pastadan pay almasın? Benim naçizane önerim şudur; Türkiye yaşlılık ve yaşlanma stratejisi hazırlamalı. Yaşlı sağlık turizmi, termal sağlık, rehabilitasyon, geratri, bakım hizmetleri, sağlıklı ve uzun yaşam merkezleri (longevity), aktif yaşlanma ve çağdaş huzurevleri tek bir politika çatısı altında ele alınmalıdır.”

“YAŞLI SAĞLIK TURİZMİNİ HAYATA GEÇİRMELİYİZ”

Türkiye’nin artık huzurevleri kavramını da değiştirmesi gerektiğine vurgu yapan Sarıtoprak, “Sağlık, spor, eğitim, sosyal hayat ve üretimin bir arada olduğu uzun ve sağlıklı yaşam merkezleri modeline geçip bu kurum ve kuruluşları desteklemeliyiz. Böylece hem vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltiriz hem de Türkiye’ye milyarlarca dolarlık yeni bir sağlık ve yaşam turizmi alanı kazandırabiliriz. Üstelik bu sektör yalnızca yaşlılara hizmet üretmez, uzun ve sağlıklı yaşamak isteyen tüm kesimleri Türkiye’ye çekebiliriz. Türkiye’nin geleceğini yalnızca gençler için değil, genç kalan ruhlar içinde planlamak zorundayız.”

Başkan Veli Sarıtoprak sözlerini “Türkiye’nin yeni hedefi; uzun yaşayan değil, uzun ve kaliteli yaşayan insanların ülkesi olmalıdır. Son sözüm; Türkiye yaşlanıyor; biz yaşlılığı değil, sağlıklı ve uzun yaşamayı konuşmalıyız.” şeklinde tamamladı.

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