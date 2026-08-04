Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan "Plastik Atık Raporu", düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş katıldı. Programda plastik kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri, atık yönetimi politikaları ve çözüm önerileri ele alındı.

"Sıfır Atık, Dünyanın En Önemli Sorunlarından Biri"

İstanbul Valisi Davut Gül, sıfır atık çalışmalarının çevre açısından büyük önem taşıdığını belirterek, çevre sorunlarının küresel ölçekte en önemli meselelerden biri olduğunu ifade etti.

Gül, "Sıfır atık meselesi, çevre meselesi sadece milli güvenlik değil, dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesidir. İstanbul, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıdır. En iyi örneklerin ortaya konulduğu, takip edilen ve başka şehirlerde de uygulanabilecek çalışmaların yapıldığı bir şehir" dedi.

İstanbul'da sıfır atık çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaştırılması gerektiğini belirten Gül, okullar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte önemli rol oynadığını söyledi.

Dünyada Plastik Kullanımı 460 Milyon Tona Ulaştı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, plastik kullanımındaki küresel artışa dikkat çekerek, plastik kirliliğinin yalnızca çevre değil, aynı zamanda sağlık, ekonomi ve iklim güvenliği açısından da önemli bir tehdit olduğunu vurguladı.

Ağırbaş, "2000 yılında dünyada 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 356 milyon tona yükseldi" ifadelerini kullandı.

Dünyada üretilen plastiklerin yalnızca yüzde 9'unun geri dönüştürülebildiğini belirten Ağırbaş, plastik atıkların doğa üzerindeki uzun vadeli etkilerine dikkat çekti.

Türkiye'de Kişi Başına Plastik Atık 48 Kilogram

Rapordaki verilere göre, Türkiye'de kişi başına düşen plastik atık miktarı yıllık 48 kilogram seviyesinde bulunuyor. Bu rakamın dünya ortalamasının yüzde 44 üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

Ağırbaş, plastik kullanımının azaltılması için Türkiye genelinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Plastik kullanımının azaltılmasıyla ilgili topyekûn bir seferberlik başlattık. Bu çalışmanın önümüzdeki süreçte Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın farklı ülkelerinde uygulanacak küresel bir harekete dönüşmesini hedefliyoruz" dedi.

Her Yıl Binlerce Ton Plastik Doğaya Karışıyor

Türkiye'deki plastik atık sorununa da değinen Ağırbaş, nehirlerden her yıl yaklaşık 14 bin 300 ton plastiğin doğaya karıştığını söyledi.

Sorunun yalnızca plastik üretimi olmadığını belirten Ağırbaş, asıl meselenin plastiklerin yaşam döngüsünün doğru yönetilmesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin düşük kaliteli plastik atıkların depolandığı bir ülke olmaması gerektiğini vurgulayan Ağırbaş, yüksek teknolojiye dayalı, şeffaf ve sürdürülebilir geri dönüşüm sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

İstanbul İçin Plastik Atık Çalıştayı Düzenlenecek

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İstanbul'un sıfır atık konusunda öncü bir şehir haline getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bu kapsamda 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da büyük bir plastik atık çalıştayı düzenleneceğini açıklayan Ağırbaş, çalıştaya bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve plastik atık konusunda uzman isimlerin katılacağını söyledi.

Çalıştayda plastik atık yönetimine ilişkin çözüm önerilerinin ele alınacağını belirten Ağırbaş, toplantı sonucunda hazırlanacak Plastik Eylem Planı'nın kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Ağırbaş, çevre sorunlarıyla mücadelede vatandaşların da plastik kullanımını azaltarak sürece katkı sağlamasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Gelecek nesillere plastik değil; temiz bir çevre, güçlü döngüsel ekonomi ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz" dedi.