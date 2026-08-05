'Mary Jane', 'JENGA', 'Gelemem' ve 'Beamer Boi' gibi milyonlarca dinlenen parçalarıyla tanınan ünlü rapçi Khontkar (Onur Dinç), İstanbul'da verdiği son konserinde hayranlarını şaşkına çeviren anlara imza attı.

Başı Örtülü Çıktı, Mikrofonu Atıp Gitti

Konser alanını dolduran dinleyicilerin karşısına üstü çıplak ve başına siyah bir örtü geçirerek çıkan Khontkar'ın sergilediği tavırlar ilk dakikalardan itibaren dikkat çekti. Performansını henüz başladığı anlarda aniden yarıda kesen ünlü rapçi, başındaki örtüyü sert bir şekilde çıkarıp attı. Elindeki mikrofonu sahneye bırakan sanatçı, hiçbir açıklama yapmadan hızlı adımlarla sahneden ayrıldı.

Çıkışta Aynaya Çarptı!

Salondaki dinleyicilerin 'Nereye?' ve 'Hayır!' çığlıkları arasında sahneyi öfkeyle terk eden Khontkar, kulise doğru ilerlerken talihsiz bir kaza da yaşadı. Hızla koridora yönelen ünlü rapçinin başını sert bir şekilde aynaya çarptığı anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medyada viral olan görüntülerin ardından ünlü rapçinin sahneyi neden terk ettiği merak konusu oldu.