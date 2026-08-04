Kredi ve banka kartı kullanıcılarının hesap hareketlerinde “Google Instagram London GB” ve benzeri ifadelerle görünen, bilgileri dışında gerçekleştiği öne sürülen işlemler gündem oldu.

Şikâyet platformlarında yer alan başvurularda, kullanıcılar Google veya Instagram üzerinden herhangi bir satın alma ya da abonelik yapmamalarına rağmen kartlarından para çekildiğini belirtiyor.

İş Bankası müşterilerinin de benzer işlemlerden şikâyetçi olduğu görülürken, farklı bankaların kullanıcıları da aynı veya benzer açıklamalarla yapılan çekimlerden söz ediyor.

Şikâyetlerde işlem tutarlarının küçük miktarlardan binlerce liraya kadar çıktığı görülüyor.

Söz konusu işlemlerin hangi yöntemle gerçekleştiği ve doğrudan Google ya da Instagram kaynaklı olup olmadığı ise şikâyet kayıtlarından kesin olarak anlaşılamıyor.

Kartınızda “Google London GB” veya “Google Instagram London GB” ibareli, size ait olmayan bir işlem görürseniz bankanızla iletişime geçerek işlemi itiraz etmeniz ve kart güvenliğinizi kontrol etmeniz önem taşıyor.