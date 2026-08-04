İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya hakkında karar çıktı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Sarıkaya, savcılık ifadesinin ardından "şantaj" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Sarıkaya'nın tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma, daha önce aynı dosya kapsamında tutuklanan gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen adli sürecin devamı niteliğinde sürüyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mali hareketleri ve iddialara ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Muhabir: Haber Merkezi