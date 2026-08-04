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Soruşturma, daha önce aynı dosya kapsamında tutuklanan gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen adli sürecin devamı niteliğinde sürüyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mali hareketleri ve iddialara ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya hakkında karar çıktı.

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