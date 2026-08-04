Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) 2026 yılı terfi kararları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri tarihinde bir ilke imza atıldı. Hava Pilot Albay Özlem Karapınar, tuğgeneral rütbesine terfi ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda general rütbesine ulaşan ilk kadın subay oldu. Karapınar'ın yeni rütbesi, 30 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

YAŞ kararlarında dikkat çeken bir diğer isim ise Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı oldu. Gezeravcı da tuğgeneralliğe terfi ederek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst komuta kademesine yükselen isimler arasında yer aldı.

Hava Kuvvetleri'nde yeni dönem

Özlem Karapınar'ın terfisi, Türk Hava Kuvvetleri tarihinde kadın personelin üst düzey komuta kademesindeki temsili açısından tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor. Aynı YAŞ kararlarıyla Alper Gezeravcı'nın tuğgeneral olması da hem uzay misyonundaki başarısının ardından kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlandı.

YAŞ toplantısında açıklanan terfi ve atama kararlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta yapısında önemli değişiklikler yapılırken, Özlem Karapınar ve Alper Gezeravcı'nın terfileri günün en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.