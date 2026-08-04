Antalya'da geçen yıl düzenlenen tüplü dalış etkinliğinde hayatını kaybeden 59 yaşındaki Fahriye Başlı'nın ölümüne ilişkin davada yargılanan Sunay Y. hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından yetki belgeleri iptal edilen Sunay Y.'nin, turistlere brifing vererek dalış organizasyonlarında aktif görev aldığı öne sürüldü.

Başlı'nın kızı Elçin Pehlivan, söz konusu faaliyetlerin görüntülerini delil olarak sunarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu.

Olayda 6 Yıla Kadar Hapis İstemi

Fahriye Başlı, 18 Ağustos 2025'te Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde katıldığı tekne turunda Sıçan Adası açıklarında gerçekleştirilen tanıtım dalışında yaşamını yitirmişti. Soruşturmanın ardından dalış eğitmeni Mehmet C. ile tekne işletmecisi Sunay Y. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede, yüzme bilmediğini ve dalış deneyimi olmadığını bildirmesine rağmen Başlı'nın etkinliğe dahil edildiği, dalış sırasında ise gerekli güvenlik kurallarına uyulmadığı ifade edildi. Ayrıca, tanıtım dalışlarında katılımcının su altında bire bir gözetim altında tutulması gerektiği yönündeki TSSF kurallarının ihlal edildiği belirtildi.

"Yetkisi Olmadan Faaliyetlerini Sürdürüyor" İddiası

Elçin Pehlivan'ın CİMER'e sunduğu dilekçede, TSSF tarafından yetki belgeleri iptal edilen Sunay Y.'nin sosyal medya üzerinden tanıtım yaparak dalış faaliyetlerine devam ettiği öne sürüldü.

Dilekçede, Sunay Y.'nin turistlere brifing verdiği ve dalış organizasyonlarında fiilen görev aldığına ilişkin görüntülerin bulunduğu belirtilerek, bu durumun insan hayatını tehlikeye atan ciddi bir ihlal olduğu savunuldu.

İşletme ve Sorumlular Hakkında İnceleme Talebi

Pehlivan, 23 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen dalış organizasyonunun tüm yönleriyle incelenmesini talep ederek, Sunay Y.'nin hangi yetkiyle faaliyet gösterdiğinin araştırılmasını istedi. Ayrıca, ilgili işletme, tekne kaptanı ve sorumlular hakkında gerekli idari ve cezai işlemlerin başlatılması çağrısında bulundu.

TSSF Belgeleri İptal Etti, Para Cezası Verdi

Dilekçede yer alan bilgilere göre, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Sunay Y. ile dalış eğitmeni Mehmet C.'nin yetki belgeleri 16 Şubat 2026 tarihinde iptal edildi. Aynı kararla ilgili kişi ve işletmelere toplam 720 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Şikayet dosyasına eklenen görüntülerde ise Sunay Y.'nin turistlere kendisini "iki yıldızlı dalış eğitmeni, su altı rehberi ve profesyonel balık adam" olarak tanıttığı ve dalış öncesi güvenlik brifingi verdiği görüldüğü ifade edildi. Bu görüntülerin soruşturma kapsamında delil olarak sunulduğu kaydedildi.