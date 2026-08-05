UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de dev maç öncesi kritik bir kadro hamlesi geldi.
Bartuğ Çıktı, Kante Kadroya Girdi
Sarı-lacivertli ekip, zorlu karşılaşma öncesinde UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde değişikliğe giderek Bartuğ Elmaz'ın yerine Fransız yıldız N'Golo Kante'yi kadroya dahil etti.
İşte Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu:
Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok
Defans: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown
Orta Saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante
Hücum: Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif