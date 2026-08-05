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Trabzonspor'da Dev Sürpriz: Sörloth ve Salah Bombası

Sarı-lacivertli ekip, zorlu karşılaşma öncesinde UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde değişikliğe giderek Bartuğ Elmaz'ın yerine Fransız yıldız N'Golo Kante'yi kadroya dahil etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de dev maç öncesi kritik bir kadro hamlesi geldi.

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