UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de dev maç öncesi kritik bir kadro hamlesi geldi.

Bartuğ Çıktı, Kante Kadroya Girdi

Sarı-lacivertli ekip, zorlu karşılaşma öncesinde UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde değişikliğe giderek Bartuğ Elmaz'ın yerine Fransız yıldız N'Golo Kante'yi kadroya dahil etti.

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İşte Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu:

Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok

Defans: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown

Orta Saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante

Hücum: Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif

Kaynak: DHA