Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK’de Başkan Savaş Balçık ve Asbaşkan Feyyaz Gökel düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kulübün hedefleri, altyapı çalışmaları, stat yenilemesi ve transfer politikası hakkında bilgi veren yönetim, dünyaca ünlü golcü Pierre-Emerick Aubameyang süreciyle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı.

"Çorum'u Beğenmedi İddiası Yalan, Şartları Çok Ağırdı"

Adı bir dönem Çorum FK ile anılan Pierre-Emerick Aubameyang transferine açıklık getiren Asbaşkan Feyyaz Gökel, oyuncuyla ön protokol dahi imzalandığını ancak bitmek bilmeyen istekleri nedeniyle transferden kulüp tarafının vazgeçtiğini söyledi.

Gökel, süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Turhan kardeşim (Asbaşkan Turhan Mildon) Fransa'ya gitti. Ön protokol imzalandı, fotoğraf çekildi. 'Çorum'u beğenmedi' dediler, alakası yok. Çorum Futbol Kulübü bu oyuncuyu alacak güçtedir. Ancak Asbaşkanımız orada inisiyatif alarak 'Bizim kulübümüzden üstün oyuncu yok. Senin bitmek tükenmek bilmeyen isteklerin bu transferin önüne geçti' dedi ve masadan kalktı. Geçen sene Thiam ya da Yusuf Erdoğan Çorum'a inanarak geldi ve şampiyon olduk."

"Hedefimiz Sadece Süper Lig Değil, Avrupa!"

Çorum FK Başkanı Savaş Balçık ise kulübün vizyonunun sadece Süper Lig'de kalmak olmadığını, Avrupa kupalarını hedeflediklerini vurguladı. Süper Lig yolunda 30 milyon avroya yakın harcama yaptıklarını belirten Balçık, "Ben garibanlığı bilirim, helali hoş olsun. Birlik olursak Avrupa'ya çıkarız. Çorum'un adını bütün dünya duysun. Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'tan ne eksiğimiz var?" diyerek kentin desteğini istedi.

Sözlerine kentteki havalimanı eksikliğine değinerek devam eden Balçık, futbolcuların şehirdeki altyapıyı ve imkânları sorduğunu belirterek, havalimanı projeleri için de girişim başlattıklarını ifade etti.

Çorum Şehir Stadı'na 3 Milyon Avroluk Dev Yatırım

Kulübün mali disiplininden ve tesisleşme hamlelerinden bahseden Asbaşkan Feyyaz Gökel, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Çorum Şehir Stadı'nı dünya standartlarına getirmek amacıyla yaklaşık 3 milyon avroluk bir iyileştirme projesi başlattıklarını duyurdu.

Süper Lig'de kalıcı olabilmek için devasa mali yüklerin altına girmeyeceklerini belirten Gökel, genç ve potansiyelli oyuncuları bünyelerine katarak Real Madrid ve Napoli gibi dünya devlerine satabilecekleri bir model kurguladıklarını ve Türkiye'de A sınıfı mali disipline sahip iki kulüpten biri olduklarını vurguladı.