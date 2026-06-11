AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesinin ardından kulüp sahibi Savaş Balçık’a “Fahri Hemşehrilik Beratı” verilmesi çağrısında bulundu.

Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile konuyu görüştüklerini belirterek Balçık’ın hem kulübe hem de şehre önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e çıkışının sadece sportif bir başarı olmadığını vurgulayan Kaya, bu başarının kentin tanıtımı ve ekonomik vizyonu açısından da önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Savaş Balçık’ın kulübü istikrarlı ve vizyoner bir anlayışla yönettiğini belirten Kaya, “Şehrin hayalini ve inancını taşıdı” sözleriyle teşekkür etti.

Balçık’ın sadece spor alanında değil, savunma sanayisi ve istihdam yatırımlarıyla da Çorum’a katkı sunduğunu dile getiren Kaya, “Vefa göstermek bizim boynumuzun borcudur” dedi.